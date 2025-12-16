Zaproszenie na warsztaty Bezpieczna Marka dla przedsiębiorców i twórców

Praktyczne 90 minut, które oszczędzą Ci miesiące stresu i błędnych decyzji.



🗓 7 stycznia (środa), godz. 14:00 – LIVE

⏰ 1,5 godziny

🌐 Online (Zoom)

📦 Warsztat, Q&A + materiały

🎯 Dla przedsiębiorców i twórców

🎥 Dla nieobecnych na żywo będzie udostępnione nagranie



Przejdziemy proces od wyboru nazwy po przygotowanie do zgłoszenia.



🔍 O CZYM JEST TEN WARSZTAT?



Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli masz:



nazwę firmy, produktu, podcastu, kursu i to nawet od lat ale jej nie chronisz,

logo lub pomysł na markę i jesteś przed dokonaniem wyboru,

i chcesz wiedzieć, czy można ją bezpiecznie rejestrować, czy może być “Twoja”.



Na warsztatach strategicznie przygotowujemy się do wyboru znaku. Przejdziemy proces od wyboru (oceny) nazwy po przygotowanie do zgłoszenia. Uczymy Cię fundamentów, które decydują, czy zgłoszenie znaku do rejestracji ma sens, czy grozi odmową, czy Twoja marka warta jest dalszych inwestycji.



Dowiesz się:



✔️ Jak wymyślane są marki i poznasz sprawdzone metody



✔️ Jak ocenić, czy Twoja nazwa nadaje się na znak towarowy



✔️ Jaki znak masz lepiej zgłosić logo, nazwę itd. i co to oznacza?



✔️ Jak sprawdzać najbardziej oczywiste kolizje



✔️ Jakich błędów unikać przy wymyślaniu i wybieraniu nazwy



✔️ Jak przygotować zarys strategii ochrony – słowo vs logo, PL vs UE



📘 W PAKIECIE OTRZYMASZ:



🎥 Warsztat na żywo (1,5h) z możliwością zadawania pytań na żywo + nagranie

🔎 Workbook “ warsztaty Bezpieczna Marka”

📚 Mini-poradnik PDF: Bezpieczna Marka – zanim wybierzesz i zainwestujesz w markę?

📝 Checklistę: Zanim zarejestrujesz znak towarowy



💡 DLA KOGO?



Warsztat jest idealny dla:



przedsiębiorców i twórców, którzy chcą chronić swoją markę,

osób na etapie wymyślania nazwy lub rebrandingu,

marek, które chcą działać bez ryzyka, że ktoś już zajął podobny znak.



🧠 EFEKTY PO WARSZTACIE



Po warsztacie będziesz potrafić:



✔️ ocenić, czy Twoja marka w ogóle nadaje się do rejestracji,

✔️ sprawdzić najprostsze kolizje i wyłapać czerwone flagi,

✔️ świadomie podjąć decyzję: „zgłaszam”, „szukam lepszej nazwy”, „ lekko modyfikuję”,

✔️ uniknąć błędów, które kosztują miesiące i tysiące złotych.



Nie składasz jeszcze wniosku — najpierw upewniasz się, że ta marka ma sens, jest bezpieczna i nie koliduje.



Zawiera udział na żywo + nagranie + materiały .



👉 Zabezpiecz swoją markę zanim zrobi to ktoś inny.



Zrób pierwszy krok świadomie i profesjonalnie.



To 90 minut, które pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję — zanim zainwestujesz w branding i zgłoszenie.



Zapraszamy do zapisów:



https://www.linkedin.com/events/7406014240060260352/

https://www.facebook.com/events/1418774052998719

https://poraj.com/sklep/produkt/bezpieczna-marka/