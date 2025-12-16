Zaproszenie na warsztaty Bezpieczna Marka dla przedsiębiorców i twórców
Serdecznie zapraszamy na warsztaty na żywo dla przedsiębiorców i twórców. Jak przygotować markę do rejestracji krok po kroku “Bezpieczna Marka”.
2025-12-16, 09:38

Praktyczne 90 minut, które oszczędzą Ci miesiące stresu i błędnych decyzji.

🗓 7 stycznia (środa), godz. 14:00 – LIVE
⏰ 1,5 godziny
🌐 Online (Zoom)
📦 Warsztat, Q&A  + materiały
🎯 Dla przedsiębiorców i twórców
🎥 Dla nieobecnych na żywo będzie udostępnione nagranie

Przejdziemy proces od wyboru nazwy po przygotowanie do zgłoszenia.

🔍 O CZYM JEST TEN WARSZTAT?

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli masz:

nazwę firmy, produktu, podcastu, kursu i to nawet od lat ale jej nie chronisz,
logo lub pomysł na markę i jesteś przed dokonaniem wyboru,
i chcesz wiedzieć, czy można ją bezpiecznie rejestrować, czy może być “Twoja”.

Na warsztatach strategicznie przygotowujemy się do wyboru znaku. Przejdziemy proces od wyboru (oceny) nazwy po przygotowanie do zgłoszenia. Uczymy Cię fundamentów, które decydują, czy zgłoszenie znaku do rejestracji ma sens, czy grozi odmową, czy Twoja marka warta jest dalszych inwestycji.

Dowiesz się:

✔️ Jak wymyślane są marki i poznasz sprawdzone metody

✔️ Jak ocenić, czy Twoja nazwa nadaje się na znak towarowy

✔️ Jaki znak masz lepiej zgłosić logo, nazwę itd. i co to oznacza?

✔️ Jak sprawdzać najbardziej oczywiste kolizje

✔️ Jakich błędów unikać przy wymyślaniu i wybieraniu nazwy

✔️ Jak przygotować zarys strategii ochrony – słowo vs logo, PL vs UE

📘 W PAKIECIE OTRZYMASZ:

🎥 Warsztat na żywo (1,5h) z możliwością zadawania pytań na żywo + nagranie
🔎 Workbook “ warsztaty Bezpieczna Marka”
📚 Mini-poradnik PDF: Bezpieczna Marka – zanim wybierzesz i zainwestujesz w markę?
📝 Checklistę: Zanim zarejestrujesz znak towarowy

💡 DLA KOGO?

Warsztat jest idealny dla:

przedsiębiorców i twórców, którzy chcą chronić swoją markę,
osób na etapie wymyślania nazwy lub rebrandingu,
marek, które chcą działać bez ryzyka, że ktoś już zajął podobny znak.

🧠 EFEKTY PO WARSZTACIE

Po warsztacie będziesz potrafić:

✔️ ocenić, czy Twoja marka w ogóle nadaje się do rejestracji,
✔️ sprawdzić najprostsze kolizje i wyłapać czerwone flagi,
✔️ świadomie podjąć decyzję: „zgłaszam”, „szukam lepszej nazwy”, „ lekko modyfikuję”,
✔️ uniknąć błędów, które kosztują miesiące i tysiące złotych.

Nie składasz jeszcze wniosku — najpierw upewniasz się, że ta marka ma sens, jest bezpieczna i nie koliduje.

Zawiera udział na żywo + nagranie + materiały .

👉 Zabezpiecz swoją markę zanim zrobi to ktoś inny.

Zrób pierwszy krok świadomie i profesjonalnie.

To 90 minut, które pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję — zanim zainwestujesz w branding i zgłoszenie.

Zapraszamy do zapisów:

https://www.linkedin.com/events/7406014240060260352/
https://www.facebook.com/events/1418774052998719
https://poraj.com/sklep/produkt/bezpieczna-marka/

KONTAKT / AUTOR
Anna Cybulka
Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa sp.o o.o.
605105924
605105924
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kancelaria Poraj
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.